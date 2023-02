Dólar chega a R$ 4,98 no pregão desta quinta-feira

O dólar comercial opera em queda no pregão desta quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 e bateu os R$ 4,98 próximo a 11h40min. A moeda já havia fechado o mercado ontem, 1º, em recuo após o dia de decisões da conhecida super quarta.

O termo se refere ao dia de decisões sobre juros tanto no Brasil quanto Estados Unidos, cujo impacto ontem já foi sentido, com retração do dólar no menor nível em cinco meses, mas também da bolsa de valores, em queda pressionada pelos resultados das estatais, mineradoras, e bancos.

Portanto, já no pregão da quarta, o dólar comercial encerrou a R$ 5,061, com queda de R$ 0,016 ou de 0,32%.

Em janeiro, a moeda retraiu 3,82%, após dois meses consecutivos de alta, sobretudo após impacto da entrada de recursos no Brasil, pois a reabertura da China tornou os emergentes mais atrativos ante os juros praticados no Brasil e os países desenvolvidos.

Por outro lado, a insistência da inflação nos Estados Unidos tem pressionado ainda o enfraquecimento do dólar.

