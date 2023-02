Compra da CSP pela ArcelorMittal precisa considerar obrigações financeiras, diz especialista

O questionamento feito pela empresa Usiminas ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre a compra da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) pela gigante do mercado de aço, a ArcelorMittal por US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões) pode atrasar a concretização da operação.

A análise é do advogado especializado em incorporações César Beck, em entrevista concedida à jornalista Maísa Vasconcelos da rádio O POVO/CBN. Ele explicou que, segundo a Lei 6.404, de 1976, uma incorporação, tal como a que está sendo realizada pela ArcelorMittal, deve levar em consideração todo o passivo (obrigações financeiras) de uma empresa, no caso a CSP.

“Ela é a quarta maior siderúrgica do mundo. Ela surgiu de uma associação entre a Vale do Rio Doce, que tinha 50% de participação e é uma das maiores mineradoras do mundo, junto com duas empresas sul-coreanas”, ressaltou. Nessa composição, a Dongkuk, que é a maior compradora mundial de placas de aço, tem 30% de participação e a Posco tem 20% de participação. O acordo entre CSP e ArcelorMittal firmado em julho de 2022 e aprovado, inicialmente pelo Cade no último dia 12 de janeiro, agora tende a sofrer atraso em suam conclusão.

Beck lembrou que no que “no momento atual existe um passivo de cerca de US$ 2,53 bilhões (cerca de R$ 12,6 bilhões). Ou seja, o valor que está sendo incorporado por essa gigante do setor metalúrgico (a ArcelorMittal) acaba compensando e pagando o valor do seu passivo (da CSP), não levando em consideração questões como o fato de a CSP ter mais de 22 mil empregados”.

Análise do Cade

No pedido feito pela Usiminas ao Cade de revisão de condições de mercado, aceito pela conselheira do Cade, Lenisa Rodrigues Prado, e direcionado para análise do tribunal do conselho foram apontados riscos na operação, tais como fechamento de mercado, aumento de custos para a concorrência, além de compartilhamento de dados sensíveis.

"Denota-se que, não obstante a aprovação da Operação sem restrições, a Interessada aportou valorosos fundamentos técnicos, todos lastreados em dados que permitem admitir, ainda que aprioristicamente, a necessidade de aprofundamento dos debates técnicos no âmbito do Tribunal, com a colaboração das partes", aponta o Cade no documento.

"A alta demanda e os índices de market share indicam que a CSP tem papel relevante como principal fornecedora independente de placas de aço nacionalmente e, juntamente com a Ternium Brasil, as únicas não integradas no País a produzir placas de aço sem exercer atividade de laminação”, prossegue o órgão.

“É necessário averiguar se ao compor o grupo econômico a CSP, de fato, poderá ser incentivada a deixar de fornecer placas de aço para os principais concorrentes, provocando um aumento de custos e o consequente prejuízo ao mercado a jusante de aços planos", conclui o Cade.

Por sua vez, a Arcellor Mital disse que continuará colaborando para a aprovação da transação pelo Cade, embora não haja data marcada para que o processo seja analisado.



