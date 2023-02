Intenções de Lula na área fiscal e econômica são equivocadas, diz Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul e presidente interino do PSDB, Eduardo Leite, afirmou nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, que as intenções do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na área fiscal e econômica são equivocadas.

"É possível fazer oposição com responsabilidade, de forma objetiva, sem colocar dúvidas sobre as intenções das pessoas", disse Leite durante evento do Credit Suisse. "Não duvido das intenções de Lula, entendo que são sinceras e honestas na direção de melhorar a vida das pessoas, mas são equivocadas na área fiscal e econômica", emendou.

PSDB

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leite assume a presidência interina do PSDB, no lugar de Bruno Araújo. Apesar de a sigla ter encolhido e perdido, principalmente, o comando sobre o maior Estado do País, ele acredita que há "oportunidade" no radar.

"Oportunidade porque o Estado de São Paulo é tão forte, relevante, que acaba significando uma alavanca e uma âncora para o partido ... uma força e fraqueza", disse ele. "Pela força que tinha, a lógica paulista de política se impunha e ela não é necessariamente aquela que ecoa no País", acrescentou.

Em relação aos planos do partido para 2026, Leite afirmou que ainda não há candidato notório.

A missão agora é, segundo ele, definir quais bandeiras devem ser erguidas pelo PSDB para fortalecer bases junto a sociedade "para sermos representativos e relevantes no processo eleitoral".

Tags