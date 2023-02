Fluxo cambial total em janeiro até o dia 27 é positivo em US$ 4,198 bi, diz BC

Depois de encerrar dezembro com saídas líquidas de US$ 13,808 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,198 bilhões em janeiro, até o dia 27, informou nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, o Banco Central.

Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões, conforme correção realizada pelo BC na semana passada. Inicialmente, a autarquia havia informado fluxo positivo de US$ 9,574 bilhões no ano passado.

A correção foi realizada após o BC identificar um erro desde outubro de 2021 na compilação estatística dos dados de câmbio contratado devido a códigos de importação que não foram computados.

Em janeiro, até o dia 27, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 2,703 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 44,292 bilhões e retiradas no total de US$ 41,589 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de janeiro, até o dia 27, foi positivo em US$ 1,495 bilhão, com importações de US$ 17,520 bilhões e exportações de US$ 19,015 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,938 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,505 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 13,573 bilhões em outras entradas.

Semana

Segundo o BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 5,190 bilhões na semana passada, de 23 a 27 de janeiro.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,612 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 14,511 bilhões e retiradas no total de US$ 10,900 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,579 bilhão, com importações de US$ 4,901 bilhões e exportações de US$ 6,479 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 550 milhões em ACC, US$ 1,229 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 4,701 bilhões em outras entradas.

