CNI considera 'compreensível' decisão do Copom mas espera trajetória de queda

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considerou "compreensível" a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa de juros Selic em 13,75% ao ano, em razão das expectativas de inflação tanto para 2023 quanto 2024 estarem acima das metas. Mas a entidade afirmou que espera que o Copom inicie em breve o processo de redução da taxa de juros, com continuidade do movimento de desaceleração da inflação.

"Há mais de um ano que a Selic se encontra em patamar alto o suficiente para inibir a atividade econômica e contribuir para a desaceleração da inflação. E a manutenção da taxa de juros vai intensificar essa desaceleração. Por isso, esperamos que o Copom inicie logo o processo de redução da Selic, para evitar custos adicionais à atividade econômica", afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, em nota divulgada à imprensa.

A CNI defende ainda que o governo tenha "cautela" na condução dos gastos públicos para evitar que os juros permaneçam em patamar elevado.

