Vendas totais da indústria de máquinas caem 5,9% em 2022 ante 2021, diz Abimaq

A receita líquida total da indústria brasileira de máquinas e equipamentos caiu 5,9% em 2022 em relação a 2021, informou nesta terça-feira, 31, a Abimaq, associação que representa o setor. O montante total foi de R$ 310,442 bilhões. O desempenho é resultado de uma queda de 7,0% da receita líquida interna, que somou R$ 245,825 bilhões no ano, parcialmente compensada por um aumento de 21,0% das exportações, a US$ 12,185 bilhões.

Em dezembro, a receita líquida total atingiu R$ 23,187 bilhões, uma queda de 4,1% na comparação com novembro e de 9,8% em relação ao mesmo mês de 2021. A receita líquida interna somou R$ 17,003 bilhões, 10,4% menor do que a do mês anterior e 7,4% aquém de dezembro de 2021. As exportações atingiram US$ 1,179 bilhão, em alta de 19,6% na comparação com novembro e de 1,2% na base interanual.

O balanço da Abimaq mostra que o consumo aparente de máquinas no Brasil somou R$ 389,283 bilhões em 2022, uma queda de 6,8% na comparação com o ano anterior. Em dezembro, o consumo aparente atingiu R$ 29,449 bilhões, 8,1% abaixo do montante observado em novembro e 8,3% aquém do nível de igual mês de 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As importações de máquinas e equipamentos somaram US$ 24,886 bilhões em 2022, 13,8% acima do observado em 2021. Em dezembro, atingiram US$ 2,219 bilhões, uma queda de 3,1% na comparação com novembro, mas 11,8% acima do montante registrado no mesmo mês do ano anterior. Como as importações superaram as exportações no ano, a balança comercial do setor mostrou déficit de US$ 12,701 bilhões em 2022.

Tags