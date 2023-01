Pacheco diz que pedirá a senadores prioridade à discussão da reforma tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), garantiu que pedirá prioridade à discussão da reforma tributária. Na sua avaliação, o Congresso está pronto para discutir reformas e pautas progressistas. Em sua visão, a unificação tributária não necessariamente será ponto de controvérsia entre oposição e situação.

Ao citar as reformas necessárias, o senador citou a reforma tributária e a regra fiscal como prioridades no Congresso. "Reforma do código eleitoral, reforma tributária, mudança do marco fiscal e lei das fake news, que precisa ser aprovada no Brasil porque ninguém aguenta mais essa milícia digital que atenta contra a dignidade das pessoas", declarou em entrevista à GloboNews na tarde desta terça-feira, 31.

Em sua análise, "qualquer manifestação que vise pregar golpe de Estado é ilícita".

Sobre a reforma tributária, Pacheco avalia que a unificação tributária não necessariamente será ponto de controvérsia entre oposição e situação. "Vou pedir aos senadores, temos que nos engajar na reforma tributária", garantiu.

Segundo ele, também será preciso olhar para o limite fiscal. "Se não vai ter teto, que tenha regra fiscal que não permita gastança desenfreada", disse, falando em "não apagar conquistas econômicas" dos últimos anos

Além disso, o senador disse que irá aguardar os Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente para tratar de mineração em terra indígena.

