Noruega: fundo soberano registra prejuízo de US$ 164,13 bilhões em 2022

O fundo soberano da Noruega, de US$ 1,4 trilhão, o maior do mundo, teve um retorno negativo de 14,1% em 2022, equivalente a uma perda de 1,637 trilhão de coroas norueguesas, ou US$ 164,13 bilhões.

O Norges Bank Investment Management - braço do banco central que administra o fundo - anunciou nesta terça-feira que o fundo encerrou dezembro do ano passado com valor de mercado de 12,429 trilhões de coroas norueguesas.

"O mercado foi impactado pela guerra na Europa, alta inflação e aumento das taxas de juros. Isso impactou negativamente tanto o mercado de ações quanto o mercado de títulos ao mesmo tempo, o que é muito incomum", disse o presidente-executivo do Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen.

Segundo Tangen, todos os setores do mercado de ações tiveram retorno negativo, com exceção de energia. Ao longo do ano passado, a coroa norueguesa também sofreu depreciação contra as principais moedas, com os movimentos adicionando 642 bilhões de coroas norueguesas ao valor do fundo.

No total, o fundo investiu 69,8% em ações, 27,5% em renda fixa, 2,7% em imóveis não listados e 0,1% em infraestrutura de energia renovável não listada.

Como resultado, tiveram retorno negativo os investimentos: em ações (-15,3% no ano) e em renda fixa (-12,1%). Tiveram retorno positivo os investimentos: imobiliários não listados (+0,1%) e infraestruturas de energia renovável não listadas (+5,1%).

