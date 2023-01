Nenhum país da OCDE ou do G20 tem sistema do Carf, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 31, que é uma vergonha o que está acontecendo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). "Não há nenhum País no mundo que tenha esse sistema de solução de litígio", disse o ministro, que propôs a volta do voto de qualidade no Conselho. "Nenhum País da OCDE ou do G20 tem esse sistema."

E ironizou "Eu gostaria de julgar meus próprios casos."

O ministro afirmou que é impossível o contribuinte julgar um auto de infração e que esse modelo faz com que "20 empresas se beneficiem com as teses mais absurdas, a ponto de desafiar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o ministro, o Carf não foi assunto do encontro no período da manhã com o Conselho da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Tags