Haddad sobre revisões do FMI para Brasil: 'Há bancos fazendo projeção para cima'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 31, ao ser questionado sobre as revisões do Fundo Monetário Internacional (FMI) nas projeções para a atividade brasileira, que "há bancos fazendo projeções para cima".

Haddad disse que os bancos brasileiros estão aumentando as projeções para o crescimento neste ano, de 1,0% para 1,5% ou 1,7%. O ministro também declarou que ainda estamos em janeiro e que o desenrolar desse cenário depende da política econômica em curso.

O FMI revisou na segunda-feira, 30, as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. A instituição elevou de 1,0% para 1,2% a estimativa para o crescimento do PIB em 2023, mas reduziu de 1,9% para 1,5% em 2024.

