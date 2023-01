É possível que controladores da Americanas se 'locupletaram' no caso, diz Marinho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira, 31, que "é possível" que os controladores das Americanas "se locupletaram" da fraude bilionária nas Americanas. Segundo ele, ninguém demonstrou preocupação com os milhares de trabalhadores, apenas com eventuais perdas do setor financeiro.

"É possível que os controladores das Americanas se locupletaram no caso, mas os minoritários, possivelmente, estão na mesma situação dos trabalhadores. Não posso afirmar que houve fraude, mas que tem que cheiro, tem cheiro", declarou o ministro.

Segundo Marinho, se houve fraude nas Americanas, o governo acionará os responsáveis para garantir o pagamento dos direitos trabalhistas aos funcionários.

"Vamos providenciar uma mesa redonda das Americanas com representantes dos trabalhadores. Se houve fraude, vamos acionar os responsáveis para garantir os direitos trabalhistas dos funcionários. Não vi ninguém preocupado com os trabalhadores no caso das Americanas, só com sistema financeiro", disse ele.

Marinho ainda questionou as responsabilidades das agências de risco, das auditorias externas e das regras de mercado que foram ineficientes em evitar a fraude contábil.

