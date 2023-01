BC tem de explicar melhor erro nos dados do fluxo cambial, diz Marinho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira, 31, que o Banco Central (BC) deve uma explicação à sociedade sobre o erro nos dados de importação do fluxo cambial. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), foi necessária uma revisão extraordinária das estatísticas do mercado de câmbio contratado devido a um erro do BC na apuração desses dados desde outubro de 2021.

Segundo a autoridade monetária, esse problema se concentrou nos dados referentes às importações. Com isso, o fluxo cambial total de 2022 passou de entrada de US$ 9,574 bilhões para saída de US$ 3,233 bilhões.

O erro em 2021 no fluxo cambial fez o total de importações passar de US$ 215,4 bilhões para US$ 217,2 bilhões. Para 2022, a revisão no fluxo de importações foi de US$ 238,1 bilhões para US$ 250,9 bilhões.

"O BC está devendo uma explicação do que aconteceu no ano passado. Na semana passada saíram dados de que em 2022 eram positivos, mas uma revisão constatou um erro. Mas será que era um erro? É um ponto muito sensível, será que foi um errinho? O BC tem que explicar melhor isso", disse Marinho.

