S&P reafirma rating AAA da Austrália, com perspectiva estável

A S&P Global Ratings reafirmou a nota de crédito de longo prazo da Austrália em AAA, com o argumento de que a perspectiva fiscal do país segue positiva, apesar dos enormes gastos feitos durante a pandemia de covid-19. Em nota publicada nesta segunda-feira, 30, a agência de classificação de risco prevê que o governo australiano terá déficits fiscais equivalentes a menos de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2023 e 2026.

No mesmo período, a previsão é que o endividamento líquido seguirá no "modesto" patamar de cerca de 30%.

A S&P também acredita que a economia australiana irá provavelmente evitar uma recessão e se expandir nos próximos três anos. "Isso reflete o desemprego baixo e os elevados preços das commodities", explica.

Com base na expectativa de que as métricas fiscais e externas da Austrália permanecerão constantes nos próximos dois anos, a S&P atribui perspectiva "estável" para os ratings do país.

