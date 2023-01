Polo Industrial de Maranguape será lançado no dia 11 de março

Data foi confirmada pelo presidente do Sindquímica, Paulo Gurgel, em reunião da diretoria do sindicato

Em primeira reunião da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Quimicas, Farmacêuticas, Colchões e de Materiais Plásticos e Produtos Isolantes do Estado do Ceará (Sindquímica) no ano, o presidente Paulo Gurgel anunciou o lançamento do Polo Industrial de Maranguape para o dia 11 de março.

O projeto multissetorial é resultado de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Maranguape com vários sindicados, como Sindquímica, Sindconfecções, Sindroupas e Simec.

O empreendimento vai ficar localizado na região de Tangueira, numa área de 47 hectares cedida pelo Município. A expectativa é de que sejam gerados mais de 2 mil empregos diretos, com um total de 35 lotes industriais previstos.

A inspiração para esse novo projeto vem do bem-sucedido Polo Industrial Químico de Guaiúba, inaugurado em 2018, também em município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Algumas empresas do setor químico já estão confirmadas no novo polo, como o Grupo Alyne Cosméticos, a Vonixx e a Afins Cosméticos. Outras já enviaram cartas de intenção para instalação no local. De acordo com Paulo Gurgel, existem ainda corporações na fila de espera para também abrirem sede no local.

Além do presidente, estiveram presentes na reunião o vice-presidente, Beto Chaves, o diretor de Relações Industriais do Sindquímica e presidente do Instituto Orbitar, Marcos Soares, o assessor jurídico, Neto Medeiros e outros membros da diretoria.

O encontro trouxe como pautas a apresentação do calendário de reuniões do Sindquímica em 2023, as ações previstas para o ano e a apresentação de projetos.

