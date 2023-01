Gasolina no Ceará é a mais cara do Brasil pela 5ª semana seguida

Valor mais baixo registrado pela pesquisa ANP no Estado foi no Município de Sobral, enquanto Fortaleza registou o preço mais alto

O litro da gasolina comum no Ceará voltou a oscilar para cima e atingiu o valor médio de R$ 5,56. O preço é R$ 0,04 mais alto em relação à semana anterior, de acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre os dias 22 e 28 de janeiro.

Com isso, o Estado chegou à quinta semana consecutiva com a gasolina mais cara do Brasil. Na sequência, vem Roraima, com preço médio de R$ 5,45, e Bahia (R$ 5,43). O valor mais barato segue sendo encontrado no Amapá, onde o litro está custando, em média, R$ 4,55.

A gasolina comum no Ceará foi analisada em 124 postos, em nove municípios diferentes. O litro mais barato registrado foi em Sobral, no valor de R$ 5,09. Já o mais caro foi localizado em Fortaleza, a R$ 5,88.

A gasolina aditivada, analisada em 103 estabelecimentos, manteve estabilidade em relação à semana anterior, mantendo o preço médio de R$ 5,70, com o mínimo de R$ 5,09 e o máximo R$ 6,29.

No Brasil, mesmo com o aumento de R$ 0,23 anunciado pela Petrobras para as distribuidoras nessa semana, o preço médio de revenda da gasolina comum teve uma leve oscilação para baixo, saindo de R$ 4,98 para R$ 4,97. O litro mais barato foi encontrado a R$ 4,09, enquanto o mais caro está custando R$ 6,99.

Preço do etanol

Em relação ao valor do litro do Etanol, pesquisados em 120 postos de combustíveis, o valor médio no Ceará é de R$ 4,55, um centavo a menos do que na semana anterior. O preço mínimo encontrado foi de R$ 4,19 e o máximo de R$ 4,99.

Preço do gás de cozinha

Já o gás de cozinha de 13 kg, pesquisado em 89 estabelecimentos no Ceará, subiu de R$ 110,83 para R$ 111,02 no valor médio. O valor mínimo registrado foi de R$ 94,00 e o máximo de R$ 125,00.

