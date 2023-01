Embraer investe R$ 20 milhões em fundo gerido pela MSW para impulsionar startups

A Embraer divulgou na manhã desta sexta-feira (27) um investimento inicial de R$ 20 milhões no fundo MSW MultiCorp 2 (gerido pela MSW Capital, gestora da Venture Capital), com o objetivo de atrair e impulsionar startups brasileiras inovadoras que tenham sinergia com a estratégia de inovação da empresa.

"Ao entrar no fundo, a Embraer se junta a Moura Baterias e BB Seguros ampliando as áreas foco de investimento do fundo em Seguros e Energia para startups com soluções digitais e de plataforma para os setores aeroespacial, agro e cargo-logística", afirma a empresa.

Segundo o comunicado, o MSW MultiCorp 2 investirá sempre de forma minoritária em startups em estágios seed e série-A com cheques entre R$ 3 milhões e R$ 15 milhões, em negócios onde seja possível gerar valor com o impulso da Embraer e/ou dos outros investidores do fundo. Além disso, para toda empresa investida será realizado um "Plano de Impulso", forma como o fundo alavanca o negócio das startups e leva inovação para as corporações.

"Nossa missão é cocriar o futuro da Embraer, das investidas e do ecossistema por meio de uma inovação pensada em conjunto. Desta forma, buscamos, via Embraer Ventures, alavancar a estratégia de inovação da companhia, aportando valor às investidas, aumentado suas chances de sucesso, ao mesmo tempo em que geramos retorno financeiro para garantir perenidade ao fundo de investimento. É esse propósito que encontramos no MSW MultiCorp 2," disse Daniel Moczydlower, Head de Inovação da Embraer e CEO da Embraer-X.

