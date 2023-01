Dados indicam desaceleração do consumo nos EUA, avalia Oxford Economics

Dados de atividade dos Estados Unidos em dezembro, divulgados nesta sexta-feira, 27, apontam para uma desaceleração do consumo, o principal motor da economia americana, na visão da Oxford Economics. Para a consultoria, o quadro aponta para uma recessão "leve" no país.

Em relatório enviado a clientes, a consultoria prevê que o crescimento da renda das famílias deve desacelerar em ritmo mais rápido que a inflação, o que pesará sobre o poder de compra.

No geral, os indicadores de gastos e renda pessoal mostraram que o consumo encerrou 2022 de maneira fraca, de acordo com a análise. Embora a recessão não tenha se concretizado no ano passado, a expectativa da consultoria é de que o aperto da política monetária e as condições financeiras restritivas pressionem a atividade econômica nos próximos meses.

"A recessão iminente será branda, com a perda máxima do PIB estimada em cerca de 1%. Cortes por parte dos consumidores serão um dos principais impulsionadores de uma fraqueza na economia este ano", avalia a Oxford Economics.

