Boeing planeja contratar 10 mil funcionários em 2023

A Boeing informou que planeja contratar 10 mil funcionários este ano, cerca de metade do número contratado em 2022.

Em 2022, a Boeing fez 23 mil contratações enquanto enfrentava dificuldades e milhares de funcionárias se aposentavam.

A empresa com sede em Arlington, Virgínia, encerrou 2022 com pouco mais de 156 mil funcionários, um aumento de 10% em relação a 2021, após anos de declínio de um pico de quase 175 mil em 2012, de acordo com registros regulatórios.

A Boeing acelerou as contratações no ano passado para lidar com um aumento nas aposentadorias que levou à saída de 8 mil funcionários da empresa. A força de trabalho em sua divisão de aviões comerciais aumentou 15%, para mais de 41 mil, com quase 5 mil empregos adicionados em suas principais instalações de fabricação de aviões no estado americano de Washington.

Na semana passada ,a rival Airbus anunciou que planeja contratar 13 mil trabalhadores em 2023, o mesmo que sua expansão no ano passado.

A Airbus emprega mais de 130 mil pessoas e antecipou que 9 mil de seus novos empregos planejados para este ano serão baseados na Europa, com o restante espalhado por operações em lugares como EUA e China.

Fonte: Dow Jones Newswires.

