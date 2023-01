Banco Central revisa saída de dólares em 2022; Veja quanto

Dados da série histórica do fluxo cambial apontavam, erroneamente, entrada líquida. Entidade revisou as informações e comunicou o mercado

O volume de dólares que entram e saem do país foi revisado pelo Banco Central (BC), nesta quinta-feira, 26. Os dados fazem parte da série histórica do fluxo cambial.

Na nova divulgação, o BC informou que, em 2022, o Brasil registrou uma saída líquida de US$ 3,233 bilhões. A informação anterior é de que havia ocorrido uma entrada líquida de US$ 9,574 bilhões.

A revisão bilionária nos dados ocorreu após ser identificado um erro no volume de contratações de câmbio para importação.

"Por falha na rotina de compilação, nem todos os códigos de natureza cambial que entraram em vigor em outubro de 2021 foram incluídos no processo de apuração das estatísticas de câmbio contratado. Assim, algumas naturezas cambiais foram indevidamente desconsideradas", informou o BC.

No ano passado, o volume contratado correto foi de US$ 250,9 bilhões, ou seja, há uma diferença de US$12,8 bilhões, com relação ao que foi contabilizado anteriormente, que era US$238,1 bilhões. Isso fez com que o resultado do fluxo cambial tivesse que ser reduzido em US$ 12,8 bilhões.

Os pontos de entrada e saída líquida refletem exatamente o que os termos dizem, ou seja, quantos dólares entraram e saíram do País.

