Petrobras confirma aprovação de Jean Paul Prates para presidência por unanimidade

A Petrobras confirmou nesta quinta-feira, 26, que o Conselho de Administração aprovou Jean Paul Prates como presidente da companhia, conforme adiantado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O mandato, aprovado por unanimidade, está previsto para até 13 de abril de 2023, mesmo prazo dos demais integrantes da diretoria executiva.

Prates também foi nomeado como conselheiro de administração da Petrobras até a próxima Assembleia Geral de Acionistas. Ele assume, nesta quinta-feira, ambos os cargos.

Jean Paul Terra Prates é advogado, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre em Economia e Gestão de Petróleo, Gás e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo (IFP School) e Mestre em Política Energética e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia.

Como senador da República pelo Rio Grande do Norte entre 2019 e 2023 foi membro do colégio de líderes e líder no Senado e no Congresso Nacional. Atuou ainda como presidente da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia.

