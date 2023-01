Prévia da inflação mostra o que encareceu no começo do ano no Ceará; veja

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

A prévia da inflação de janeiro de 2023 mostra que a Grande Fortaleza começou o ano com os maiores impactos nos preços vindo dos grupos de transportes (1,43%) e alimentação e bebidas (0,76%), já que têm pesos significativos no bolso do consumidor.

Conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta terça-feira, 24 de janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação de janeiro foi de 0,69%, acima do resultado de 0,53% encontrado em dezembro.

Ao todo, sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta na prévia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas, a maior variação foi do grupo comunicação (2,42%), que estava em -0,75% em dezembro.

Outro destaque foi o grupo saúde e cuidados pessoais(1,15%), que havia apontado variação no mês anterior (0,49%).

Os demais grupos ficaram com variações entre o 0,25% de educação e o 0,80% de despesas pessoais.

Já os que tiveram deflação foi vestuário (-0,56%) e habitação (-0,49%).

Entenda o que é inflação

Mais notícias de Economia

Tags