PMI composto e PMI de serviços dos EUA sobem a 46,6 em janeiro, mostra prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 45,0 em dezembro para 46,6 em janeiro, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 24, pela S&P Global.

O PMI de serviços também subiu de 44,7 para 46,6 em janeiro, contrariando as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta a 45,0. Já o PMI industrial americano teve alta de 46,2 para 46,8, ante previsão de queda a 46,0.

Todos os dados estão abaixo de 50, o que indica contração da atividade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global, destaca que "a economia dos EUA começou 2023 com uma nota decepcionantemente fraca, com a atividade empresarial contraindo acentuadamente novamente em janeiro". "Embora moderada em comparação com dezembro, a taxa de declínio está entre as mais acentuadas desde a crise financeira global, refletindo a queda na atividade tanto na manufatura quanto nos serviços."

Tags