PMI composto da Alemanha sobe a 49,7 em janeiro, afirma S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 49 em dezembro para 49,7 em janeiro, atingindo o maior nível em sete meses, mas permanecendo abaixo da barreira de 50 que sinaliza contração da atividade, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 24, pela S&P Global.

Apenas o PMI de serviços avançou de 49,2 para 50,4 no mesmo período, igualmente tocando o maior patamar em sete meses e superando a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam aumento a 49,5. O resultado acima de 50 indica que a atividade no segmento de serviços voltou a se expandir.

Já o PMI industrial da Alemanha caiu marginalmente entre dezembro e janeiro, de 47,1 a 47, frustrando o consenso do mercado, de avanço a 47,9.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags