Joaquim Rolim é anunciado como secretário da Indústria da SDE

O coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Joaquim Rolim, foi anunciado como o novo secretário Executivo da Indústria da SDE pelo futuro secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho (PDT).

O anúncio foi realizado na noite dessa segunda-feira, 23, durante as atividades da 1ª Reunião de Diretoria Plena da entidade.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, elogiou o trabalho realizado por Joaquim junto a Jurandir Picanço, e os classificou como maiores autoridades em energia no País.

“Temos certeza que o Joaquim vai realizar um belíssimo trabalho junto a Sedet, realizando a transformação da energia na indústria no nosso Estado e no Brasil”, disse.

Joaquim Rolim é engenheiro eletricista pela UFBA, com MBA em gestão de negócios de energia elétrica pela FGV e especialização em administração industrial pela USP. Realizando Pós Graduação em Regulação do Setor Elétrico pela UFRJ.

Tem larga experiência no setor elétrico e industrial, com foco na otimização de processos de trabalho e excelência operacional, gestão de equipes, resolução de problemas e segurança do trabalho.

