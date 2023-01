Comissão Europeia almeja fechar acordo comercial com o Chile até o fim de 2023

A Comissão Europeia deseja sacramentar um acordo comercial anunciado em dezembro com o Chile até o fim deste ano, afirmou nesta terça-feira, 24, o negociador europeu do pacto, Paolo Garzotti, durante sessão da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu. Garzotti qualificou a meta como "ambiciosa", mas factível, e lembrou que essa assinatura da versão final ocorreria sob a presidência espanhola da União Europeia.

Ele ressaltou o diálogo "constante e construtivo" e qualificou o acordo em gestação como "bastante moderno", ao incluir temas como a sustentabilidade e meios para acelerar a transição energética.

Destacou também o Chile como um "parceiro crucial", não apenas na frente econômica e no comércio, mas em questões como direitos humanos.

A autoridade da UE ainda mencionou "capítulos inovadores" no acordo, como um capítulo sobre sistemas de alimentação sustentáveis e outro sobre a questão de gênero.

