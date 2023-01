Após quatro semanas, gasolina no Ceará segue como a mais cara do Brasil

Valor mais baixo registrado pela pesquisa ANP no Estado foi no Município de Caucaia, enquanto Fortaleza registou o preço mais alto

O litro da gasolina comum no Ceará registrou uma leve queda no preço médio e atingiu o valor de R$ 5,52. O preço é R$ 0,04 mais baixo em relação à semana anterior, de acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre os dias 15 a 21 de janeiro.

Mesmo com a redução, o Estado chegou à quarta semana consecutiva com a gasolina mais cara do Brasil. Na sequência, vêm Bahia e Roraima, com preço médio de R$ 5,45. O valor mais barato está no Amapá, onde o litro está custando, em média, R$ 4,60.

A queda no valor médio no Ceará é puxada por uma baixa encontrada em um posto em Caucaia, onde a gasolina foi encontrada a R$ 4,79. No entanto, na maioria dos outros postos pelo Estado, o preço se manteve estável. Já o valor mais caro de gasolina comum encontrado no Ceará foi R$ 5,79, registrado em Fortaleza.

A gasolina aditivada, analisada em 103 estabelecimentos, também teve uma leve queda de R$ 0,03, registrando o preço médio de R$ 5,70, com o mínimo de R$ 4,89 e o máximo R$ 6,29.

No Brasil, o preço médio de revenda da gasolina comum caiu e está a R$ 4,98, com os valores oscilando em mais de R$ 2,50 entre a mais barata e a mais cara registrada, indo de R$ 4,15 a R$ 6,99.

Etanol

Em relação ao valor do litro do Etanol, pesquisados em 110 postos de combustíveis, o valor médio no Ceará é de R$ 4,56, R$ 0,01 a menos do que na semana anterior. O preço mínimo encontrado foi de R$ 4,19 e o máximo de R$ 6,19.

Gás de cozinha

Já o gás de cozinha de 13 kg, pesquisado em 96 estabelecimentos no Ceará, registrou queda de R$ 1,33, com um valor médio de R$ 110,83. O valor mínimo registrado foi de R$ 98,00 e o máximo de R$ 127,00.

