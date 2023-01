Em 1ª viagem, Lula vai à Argentina para encontro de líderes latinos

O Brasil volta a participar da Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), realizada nesta segunda e terça-feira, 23/1 e 24/1, na Argentina. Essa será a primeira viagem internacional do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre as agendas, encontros bilaterais com líderes da América Latina e encontro com empresários. A 7ª Cúpula CELAC marca o retorno do Brasil ao evento, que é um dos principais encontros regionais, desde que o país se retirou em 2020, ainda no governo Jair Bolsonaro.

Segundo o governo brasileiro, alguns dos temas a serem tratados na visita serão: integração energética, comércio e investimentos, ambiente, infraestrutura, defesa, desarmamento, combate a ilícitos, espaço, cultura, questões de gênero, entre outros.

Segundo o Secretário das Américas, embaixador Michel Arslanian Neto, passadas apenas três semanas da posse presidencial, "o Brasil volta ao mundo".

A escolha de um país da América do Sul também foi estratégica. Segundo o embaixador, passa a importante mensagem de que o País quer retomar os laços com a região, recolocando o Brasil na posição de liderança regional.

