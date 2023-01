Portos: Santos Brasil amplia capacidade em Imbituba (SC)

A Santos Brasil ampliou sua capacidade para operar cargas gerais no Porto de Imbituba, em Santa Catarina, com a instalação de um armazém lonado de 7,5 mil m2. A estrutura ampliou a área total coberta do Terminal de Cargas Gerais (TCG) de 8,55 mil m2 para 16,05 mil m2. Os investimentos são da ordem de R$ 3 milhões.

Em operação desde o início de janeiro, o novo espaço abriga 9 mil toneladas de big bags de fertilizantes, sendo indicado também para a armazenagem de produtos siderúrgicos e de celulose, entre outros, protegendo contra agentes externos como chuva e umidade.

"A medida foi adotada para atender à alta demanda de cargas gerais na região Sul do País", afirmou, em nota, o diretor de Operações Portuárias, Roberto Teller. O Porto de Imbituba movimentou 7,1 milhões de toneladas em 2022, alta de 3,6% no volume ante 2021.

