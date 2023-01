Webinar gratuito aborda a criatividade nas micro e pequenas empresas

De 23 a 27 de janeiro, às 19 horas, acontece a nova edição do webinar do Movimento Empreender, com o tema central "Criatividade que transforma", trazendo a criatividade como tema central de transformação dentro das micro e pequenas empresas.

O evento irá abordar temas que conversam diretamente com a criatividade que transforma, com debate sobre o mercado, possibilidades de crescimento, inovação, parcerias, entre outros assuntos.

O webinar será mediado pela jornalista Camilla Lima e pelo coordenador do Movimento Empreender, Nazareno Albuquerque, e vai contar com diversos especialistas durante os cinco dias de evento.

Entre eles estão o analista técnico do Sebrae, Felipe Cidrão, a gerente de relações com comunidades da CSP, Cristiane Peres, o economista Paulo Barbosa. o diretor de operações da Casa Azul, Rafael Silveira, o representante do hub de Inovação do BNB, Carlos Eduardo Gaspar, entre outros.

O evento virtual está com inscrições gratuitas através da plataforma Sympla até o dia 23 de janeiro.

