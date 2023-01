É preciso manter a luta contra inflação, diz Villeroy de Galhau, membro do BCE

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou nesta quarta-feira, 18 que é preciso "manter o curso na nossa luta contra a inflação". Segundo ele, a inflação na zona do euro "não foi ainda vencida" e o BCE reafirma seu compromisso de levá-la de volta à meta de 2%.

Villeroy de Galhau disse que "muito provavelmente" a inflação ao consumidor na zona do euro deve atingir seu pico neste primeiro semestre, primeiro no índice cheio e depois na inflação subjacente, excluindo-se energia. Ele também considerou que a atividade "está mais resiliente que o esperado e devemos evitar uma recessão neste ano".

Também presidente do BC da França, Villeroy de Galhau defendeu a importância da regulação bancária, após a crise financeira, e ressaltou a importância de se implementar logo por completo as regras de Basileia III. Além disso, destacou como desafio atual o setor não bancário, ao mencionar episódios recentes de instabilidade financeira, inclusive em criptoativos. Ele defendeu a regulação desses ativos, sem proibi-los, definindo esse tema como uma "grande prioridade" atual.

