Cepal: pandemia e guerra deixam evidente dependência regional em item estratégico

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) afirma que a pandemia da covid-19 e a guerra russa na Ucrânia "deixaram em evidência a elevada dependência regional do envio externo de produtos manufaturados estratégicos, como os medicamentos, os insumos médicos e os fertilizantes". No relatório "Perspectivas do Comércio Internacional da América Latina e do Caribe", a comissão regional da Organização das Nações Unidas aponta que o setor manufatureiro global "enfrenta importantes transformações", que podem redefinir a geografia da produção industrial nos próximos anos e ter "efeitos potencialmente importantes para a região".

A Cepal destaca três dessas transformações como "especialmente pertinentes": a crescente introdução de tecnologias associadas à denominada indústria 4.0; o aumento nas tensões geopolíticas globais; e o imperativo de combater as mudanças climáticas.

A entidade também destaca o fato de que a região "exibe um desempenho exportador pouco dinâmico no âmbito das manufaturas", com algumas exceções. E menciona que, nos últimos 20 anos, o déficit comercial da região no setor manufatureiro duplicou como porcentagem do PIB, de 3% a 6%.

