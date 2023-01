Reforma não é de governo ou da oposição e está bastante madura, diz Alckmin

Após defender, em reunião com empresários da indústria, a aprovação da reforma tributária ainda neste ano, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 16, que o debate em torno das propostas de simplificação dos impostos está bastante maduro.

Ao apontar a reforma tributária, com a unificação de tributos em um único imposto sobre valor agregado, o IVA, como o caminho para a eliminação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Alckmin destacou que as duas propostas de emenda à Constituição que tratam do tema no Congresso convergem para a simplificação de impostos.

Questionado sobre eventuais dificuldades em avançar com a pauta no Legislativo, o vice-presidente e ministro considerou que há um consenso sobre a necessidade de diminuir a complexidade do sistema tributário.

"Acho que a reforma tributária não é nem de governo nem de oposição, é do País. É senso comum que precisamos sair do cipoal tributário, é um verdadeiro manicômio tributário", comentou Alckmin a jornalistas, após deixar a primeira reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) deste ano.

Alckmin reforçou que a eficiência trazida pela reforma tributária vai trazer ganhos para as empresas e criar condições para o crescimento econômico. "Já foi debatida, discutida, está bastante madura", declarou o vice-presidente.

