Programa irá financiar negócios de impacto em Fortaleza; saiba como

Fortaleza é uma das cidades que serão contempladas pelo processo seletivo da Coalizão, que está com inscrições aberta para financiamento de apoio a negócios de impacto.

Ao todo, será destinado R$ 1,2 milhão aos projetos. Além da capital cearense, também irão receber chamadas as cidades de Belém, Brasília, Campinas, Paranaguá e Porto Alegre, com cerca de R$ 200 mil investidos em cada uma.

Negócios de impacto são empreendimentos que nascem com o propósito de resolver problemas sociais e ambientais ao mesmo tempo em que tem um modelo de negócio que garanta sua sustentabilidade financeira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O financiamento é destinado a projetos e programas que contribuam com a jornada de empreendedores de impacto social, empenhados em solucionar desafios sociais e ambientais e, ao mesmo tempo, adotem modelos lucrativos ou financeiramente sustentáveis.



Podem concorrer incubadoras, aceleradoras de negócios, universidades, parques tecnológicos, além de organizações que apoiam empreendedores como coworkings, hubs de inovação, living labs e outros ambientes de inovação. Os projetos devem apresentar orçamento entre 35 mil e 150 mil de acordo com a categoria escolhida.



Para se candidatar, as empresas devem ter CNPJ ativo e conta corrente própria para gerenciar os recursos do projeto. A Coalizão irá avaliar as contribuições que podem gerar no ambiente empreendedor de impacto da cidade, levando em conta a viabilidade técnica e o alinhamento da proposta aos negócios de impacto.



As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de fevereiro e podem ser feitas de forma online no formulário. O edital também está disponível com mais informações sobre o programa.



Mais notícias de Economia

Tags