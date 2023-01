Para Eurogrupo, apesar da crise, zona do euro foi resiliente e cresceu em 2022

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, afirmou nesta segunda-feira, 16, que, apesar da crise, a zona do euro foi resiliente e cresceu acima das expectativas em 2022. "Nosso desempenho foi surpreendentemente positivo, apesar dos danos econômicos provocados pela guerra na Ucrânia, mas reconhecemos os desafios que altos preços de energia e da inflação estão trazendo para as economias", observou Donohoe.

Os comentários foram realizados durante coletiva de imprensa após reunião do Eurogrupo para discutir o projeto do euro digital, coordenação de políticas monetárias e recomendações para a zona do euro em 2023, além de outros temas variados.

O eurogrupo reúne os ministros das finanças do bloco da moeda comum.

Diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM, na sigla em inglês), Pierre Gragmena reiterou a declaração de Donohoe e afirmou que a zona do euro "lidou bem" com a última crise.

Gragmena também apontou que os preços de energia estão agora em um patamar mais baixo do que alguns meses atrás, permitindo que a zona do euro trace políticas sustentáveis para que a queda e o impacto sobre a inflação seja reduzido.

Euro digital

Paschal Donohoe anunciou também que até o outono europeu - final do terceiro trimestre - deste ano, o Banco Central Europeu (BCE) deve apresentar os resultados dos testes com o euro digital e estratégias para implementação do projeto.

Nova reunião

Donohoe também anunciou uma nova reunião entre os ministros das finanças da zona do euro, em março. O objetivo será expandir as discussões e ideias sobre política fiscal iniciadas hoje, para desenhar uma estratégia conjunta entre os países membros do grupo.

Croácia

O presidente do Eurogrupo ainda elogiou a adesão da Croácia ao euro, dando boas-vindas ao país como novo integrante da unidade monetária. A aprovação para o ingresso da Croácia na zona do euro aconteceu em 12 de julho de 2022.

