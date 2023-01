IPVA: veja o calendário de pagamento no Paraná

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Paraná começa no dia 19 de janeiro. Uma das novidades para 2023 é que será possível pagar com cartão de crédito, que permite parcelar o imposto em até 12 vezes, com juros.

O pagamento poderá ser feito em cota única ou em até cinco parcelas. Haverá um desconto de 3% para quem optar pela parcela única. A alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo.

As guias de pagamento devem ser acessadas no site da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) e é necessário ter em mãos o número do Renavam. Esse número consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira o Calendário:

Para quem for pagar em parcela única:

Final de Placa Prazo de Pagamento 1 e 2 19/01/2023 3 e 4 20/01/2023 5 e 6 23/01/2023 7 e 8 24/01/2023 9 e 0 25/01/2023

Para quem for parcelar:

Final de Placa 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 1 e 2 19/01 16/02 20/03 17/04 18/05 3 e 4 20/01 17/02 21/03 18/04 19/05 5 e 6 23/01 22/02 22/03 19/04 22/05 7 e 8 24/01 23/02 23/03 20/04 23/05 9 e 0 25/01

Tags