IPVA: confira o calendário de pagamento no Espírito Santo

No Espírito Santo, os proprietários de veículos já conseguem gerar o boleto e pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023. O vencimento da cota única ou primeira parcela, entretanto, ocorrerá apenas em abril. Quem optar pela cota única terá 15% de desconto no IPVA.

A alíquota para carros de passeio e utilitários é de 2% sobre o valor do veículo. No caso de motos, caminhões, micro-ônibus e ônibus é de 1%.

Os proprietários de veículos poderão parcelar o imposto em até seis vezes. A emissão do boleto deverá ser feita acessando o site da Secretaria da Fazenda Estado do Espírito Santo ou do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Veja o calendário:

