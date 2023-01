Agência de viagens CVC demite cerca de 100 funcionários

A agência de viagens CVC demitiu cerca de 100 funcionários, o que representa 5% do quadro total da empresa, que hoje conta com 2.500 colaboradores em todo o Brasil.

Segundo a entidade, o corte foi pontual e não irá impactar o estado do Ceará.

A empresa informa tem sofrido com a desaceleração da atividade econômica do País, impactada principalmente pela pandemia e, posteriormente, pela alta da inflação, o que reduziu a demanda de passageiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em dezembro de 2022, um estudo realizado pela Economática colocou a CVC como uma das cinco corporações com ações na bolsa de valores com maior risco de quebrarem, com 37% de probabilidade de não conseguir pagar os próprios custos.

Reclamação de passageiros

Na última semana, O POVO recebeu uma denúncia de Wagner Paiva Queiroz, cliente de uma loja CVC localizada em um shopping no bairro Papicu, que possuiu um reembolso atrasado no valor de R$ 16 mil relativo a uma viagem cancelada ainda em 2020, no início da pandemia de Covid-19 no Brasil.

Por lei, foi dado um prazo de dois anos para o estorno completo, mas a empresa foi prorrogando sempre que a data limite. Até hoje, o valor ainda não foi reembolsado.

Queiroz disse que já recebeu várias diferentes respostas da empresa justificando a falta de reembolso, desde falha no procedimento até questões envolvendo banco.



"Há uma profunda má fé da CVC ao tentar faltar com as verdadeiras razões da não restituição dos valores pagos e tentam ludibriar e enganar o cliente que, honestamente, confiou e acreditou na lisura da empresa citada", disse Wagner ao O POVO.

Resposta da CVC

O POVO entrou em contato com a CVC para entender os motivos de o valor ainda não ter sido estornado, mas não teve resposta até a publicação da matéria.

Mais notícias de Economia

Tags