Nova Russas recebe R$ 5 milhões do governo federal para construir centro de eventos

O município de Nova Russas (a 316 km de Fortaleza) vai receber investimento de R$ milhões do Ministério do Turismo (MTur) para construção de um centro de eventos.

De acordo com o comunicado da Pasta, o empreendimento “contribuirá para o desenvolvimento turístico da cidade, beneficiando moradores e empreendedores locais. O projeto inclui serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização, iluminação e paisagismo. Quando finalizado, deve abrigar shows artísticos, incluindo apresentações de talentos locais e regionais”.

Anualmente, a cidade de pouco mais de 32 mil habitantes recebe 200 mil turistas. Entre as principais atrações culturais do município estão um museu, uma biblioteca e a praça da Estação Ferroviária. Do ponto de vista socioambiental, o turismo ecológico atrai visitantes que querem conhecer a vegetação da caatinga e as tradições sertanejas locais.

Conforme a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, outras cidades em que for identificado potencial turístico como Nova Russas devem receber centros de eventos. “Eles reúnem a cultura da região e promovem a diversidade, inclusão e movimentam o turismo local, além de serem importantes indutores de desenvolvimento”, defendeu.

Nesse sentido, o MTur autorizou a liberação de recursos para reforma ou construção de outros seis centros de eventos em municípios do Interior do País, sendo três no Rio Grande do Sul (Três Cachoeiras, Candelária, Casca), uma em Minas Gerais (Itapagipe), outra em Pernambuco (Chã Grande), além de uma cidade paraibana (Cabeceiras).



