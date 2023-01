Haddad está reunido com economistas em SP, após anúncio de medidas fiscais

No dia seguinte ao anúncio de medidas com potencial de reverter o déficit das contas primárias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido nesta sexta-feira, 13, com economistas do mercado financeiro em São Paulo.

Os ex-secretários do Tesouro Mansueto Almeida, que hoje é economista-chefe do BTG Pactual, e Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset, além do ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, hoje no banco Safra, estão entre os convidados do encontro, que acontece a portas fechadas, sem previsão por enquanto de declarações do ministro à imprensa.

Haddad está acompanhado do Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, no escritório do ministério na avenida Paulista.

A previsão é que a reunião dure duas horas.

