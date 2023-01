Fazenda altera agenda e anúncio de medidas econômicas será só às 16h em coletiva

Previsto inicialmente para 14h30, o anúncio de medidas econômicas nesta quinta-feira, 12, pelo Ministério da Fazenda no Palácio do Planalto foi transferido para às 16 horas na sede do ministério. A alteração foi informada no período da tarde pela assessoria de comunicação da Pasta. Na agenda divulgada na quarta, constava anúncio às 14h30, mas neste horário ocorre o ato de assinatura, restrito à imprensa de imagem, conforme esclarecido.

Nesta quinta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai anunciar as primeiras medidas econômicas do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quarta, o pacote de medidas deve incluir a revogação da redução do PIS/Cofins cobrado sobre receitas financeiras de grandes empresas e a volta do voto de desempate a favor da Fazenda no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

