'Caixa tem papel extraordinário no Brasil', afirma Lula em posse de Rita Serrano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o papel extraordinário da Caixa no País que, segundo ele, pôde sentir "mais de perto" com o Minha Casa Minha Vida. Para Lula, hoje é a festa de Serrano, não só enquanto presidente empossada do banco, mas também pela história na instituição.

"Você foi escolhida porque tem uma história, porque muita gente me deu referência de você", declarou Lula, em discurso durante a posse de Serrano. "Eu só espero que você dedique à Caixa o que você dedicou como funcionária. Eu tenho certeza de que vamos viver um novo período nesse País."

O presidente diz que não costumava tratar os funcionários da Caixa como bancários, mas "economiários". "Eu acho que a Caixa tem um papel extraordinário nesse País, eu pude sentir isso mais de perto quando a gente instituiu o Minha Casa Minha Vida, eu senti a força da Caixa", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula disse que, ainda este mês, o governo e a Caixa irão inaugurar casas que foram construídas no governo da ex-presidente da República Dilma Rousseff. "Rita, se prepare, ainda este mês vamos ter muita coisa para inaugurar neste País", afirmou o presidente, dizendo que voltará a inaugurar também obras de infraestrutura iniciadas no governo do PT. Segundo ele, nesta tarde, se encontrou com os ministros das Cidades, Jader Filho; dos Transportes, Renan Filho; e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Durante a fala, Serrano citou uma frase de Lula enquanto líder do ABC. "Os poderosos podem matar uma, duas, três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera", citou a nova presidente do banco. A citação foi aplaudida pela plateia e emocionou Lula.

Tags