BoE completa venda de 19,3 bi de libras em Gilts comprados de forma emergencial

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) completou nesta quinta-feira, 12, a venda de 19,3 bilhões de libras em bônus do governo (Gilts) comprados de forma emergencial, no ano passado, numa tentativa de estabilizar as condições dos mercados financeiros do Reino Unido, segundo comunicado do BoE.

As compras emergenciais, que ocorreram entre 28 de setembro e 14 de outubro, vieram após a então primeira-ministra britânica, a conservadora Liz Truss, anunciar polêmicas medidas fiscais que tumultuaram os mercados financeiros locais, ao impulsionar os juros dos Gilts e derrubar o valor da libra.

Em 21 de outubro, Truss anunciou sua renúncia, apenas 44 dias depois de assumir o cargo. No dia 25 do mesmo mês, Rishi Sunak assumiu como novo premiê do Reino Unido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags