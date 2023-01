Veja lista de concursos com salários até R$ 33 mil

O certame com maior previsão de remuneração máxima é o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) que deve pagar R$ 33.689,11

Até o dia 7 de junho, pelo menos 45 concursos estão com inscrições abertas e previsões salariais que superam os R$ 10 mil.

Sem contar os de abrangência nacional, um deles é para quem quer trabalhar visando a tão sonhada estabilidade no Ceará, mais precisamente na Prefeitura de Pacajus, com salários de até R$ 14 mil, e 370 vagas para diferentes cargos. As inscrições por lá seguem até o dia 17.

Em termos de Brasil, o certame com maior previsão de remuneração máxima é o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) que deve pagar R$ 33.689,11.

Outros 12 concursos entre os de maior remuneração incluem desde instituições de ensino superior até a Receita Federal, com salários de até R$ 21 mil e quase 700 vagas em aberto.

Mas são as prefeituras municipais que concentram o maior número de certames com faixa de remuneração na casa dos cinco dígitos, totalizando 32, sendo sete em Santa Catarina e seis no Paraná.

Além desses estados e do Ceará, também o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Sergipe, Paraíba, Maranhão e Amazonas estão com concursos em aberto.

Já entre aqueles que estão com o edital em aberto, três terão suas inscrições iniciadas ainda em janeiro. A maior remuneração máxima está prevista para a Prefeitura de Prata (MG), com vencimentos previstos de R$ 16.985,84.

Seleções no Ceará

No caso do Ceará, além do concurso para Prefeitura de Pacajus, estão com inscrições abertas os certames para a Prefeitura de Acopiara, que tem remuneração máxima de R$ 7.500, para a Prefeitura de Mulungu, com remuneração máxima de R$ 4.828,73.

Há ainda o concurso da Marinha, que tem vagas especificamente previstas para Fortaleza, mas salário máximo ainda menor, de R$ 2.294,50. Esses três, contudo, têm cargos com salário máximo inferior a R$ 10 mil.

Os concurseiros do Estado, porém, têm motivos para reforçar os estudos e os objetivos de se tornarem servidores públicos, já que estão previstos diversos concursos de abrangência estadual ou nacional.

Destaque nacionais

Nacionalmente, entre os concursos previstos está o do Banco do Brasil. São 3 mil vagas distribuídas no País todo. O salário inicial pode chegar a mais de R$ 6 mil, com jornada de 6 horas.

Ceará (todos os certames)

Prefeitura de Mulungu (CE): R$ 4.828,73; 530 vagas; inscrições até 15/01

Prefeitura de Acopiara (CE): R$ 7.500,00; 122 vagas; inscrições até 15/01



Prefeitura de Pacajus (CE): R$ 14.000,00; 370 vagas; inscrições até 17/01



Marinha (nacional, mas com vagas específicas para Fortaleza): R$ 2.294,50; 671 vagas; inscrições até 12/02

Brasil (remuneração máxima acima de R$ 10 mil)

Prefeitura de Jaborá (SC): R$ 11.608,37; 36 vagas; inscrições até 11/01



Prefeitura de Pinheiro Machado (RS): R$ 12.373,27; 101 vagas; inscrições até 12/01

Prefeitura de Belford Roxo (RJ): R$ 12.000,00; 3.997 vagas; inscrições até 12/01

Prefeitura de Pedra Preta (MT): R$ 22.250,51; 22 vagas; inscrições até 13/01

Prefeitura de Ibitiúra de Minas (MG): R$ 16.515,00; 15 vagas; inscrições até 13/01

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz (SC): R$ 15.637,27; 5 vagas; inscrições até 13/01

Prefeitura de Campo do Tenente (PR): R$ 16.165,55; 54 vagas; inscrições até 13/01

Prefeitura de Açailândia (MA): R$ 13.965,06; 147 vagas; inscrições até 15/01

Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA): R$ 33.689,11; 71 vagas; inscrições até 16/01

Prefeitura de Vargem Bonita (SC): R$ 19.040,48; 19 vagas; inscrições até 17/01

Prefeitura de Curvelândia (MT): R$ 10.431,96; 44 vagas; inscrições até 19/01

Prefeitura de Três de Maio (RS): R$ 13.632,69; 109 vagas; inscrições até 19/01

Receita Federal: R$ 21.029,09; 699 vagas; inscrições até 19/01

Prefeitura de Delfinópolis (MG): R$ 16.155,66; 128 vagas; inscrições até 20/01

Prefeitura de Santa Rosa do Sul (SC): R$ 12.895,84; 2 vagas; inscrições até 22/01

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE): R$ 10.813,12; 31 vagas; inscrições até 23/01

Prefeitura de Águas de Chapecó (SC): R$ 16.210,60; 8 vagas; inscrições até 23/01

Prefeitura de Laranjal (PR): R$ 15.144,00; 78 vagas; inscrições até 23/01

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT): R$ 10.074,18; 18 vagas; inscrições até 24/01

Prefeitura de Brás Pires (MG): R$ 10.543,11; 140 vagas; inscrições até 25/01

Prefeitura de Imbuia (SC): R$ 16.933,92; 10 vagas; inscrições até 26/01

Prefeitura de Fonte Boa (AM): R$ 18.500,00; 370 vagas; inscrições até 30/01

Prefeitura de Camargo (RS): R$ 10.483,30; 25 vagas; inscrições até 31/01

Prefeitura de Londrina (PR): R$ 12.906,88; 41 vagas; inscrições até 31/01

Prefeitura de Orlândia (SP): R$ 10.506,00; 163 vagas; inscrições até 31/01

Prefeitura de Bocaina (SP): R$ 10.180,80; 23 vagas; inscrições até 31/01

Prefeitura de São Miguel das Missões (RS): R$ 13.680,24; 7 vagas; inscrições até 31/01

Prefeitura de Capivari (SP): R$ 15.519,11; 57 vagas; inscrições até 02/02

Procuradoria Geral do Município de Niterói (RJ): R$ 15.334,15; 6 vagas; inscrições até 03/02

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS): R$ 10.074,18; 11 vagas; inscrições até 05/02

Prefeitura de Capela (SE): R$ 10.000,00; 300 vagas; inscrições até 05/02

Advocacia Geral da União (AGU): R$ 21.014,49; 300 vagas; inscrições até 07/02

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (ES): R$ 22.016,07; 8 vagas; inscrições até 07/02

Prefeitura de Conceição do Rio Verde (MG): R$ 10.000,00; 40 vagas; inscrições até 07/02

Prefeitura de Ampére (PR): R$ 13.601,23; 30 vagas; inscrições até 09/02

Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro: R$ 10.175,24; 41 vagas; inscrições até 09/02

Prefeitura de Perdões (MG): R$ 12.337,04; 69 vagas; inscrições até 11/02

Prefeitura de Garopaba (SC): R$ 16.565,05; 451 vagas; inscrições até 12/02

Prefeitura de Nova Mutum (MT): R$ 18.508,85; 260 vagas; inscrições até 12/02

Prefeitura de Piraí do Sul (PR): R$ 15.973,23; 106 vagas; inscrições até 15/02

Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp): R$ 11.701,95; 17 vagas; inscrições até 21/02

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP): R$ 19.855,85; 1 vaga; inscrições até 02/05

Universidade de São Paulo (USP): R$ 19.885,85; 1 vaga; inscrições até 06/06

Universidade de São Paulo (USP): R$ 19.885,85; 4 vagas; inscrições até 07/06

Concursos com edital publicado

Prefeitura de Arapuá (MG): R$ 15.000,00; 121 vagas; início das inscrições: 6/01; vaga das inscrições: 22/01

Prefeitura de São João Del Rei (MG): R$ 10.833,16; 81 vagas; início das inscrições: 23/01; vaga das inscrições: 22/02

Prefeitura de Prata (MG): R$ 16.985,84; 188 vagas; início das inscrições: 30/01; fim das inscrições: 03/03

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal: R$ 13.700,00; 87 vagas; início das inscrições: 15/02; fim das inscrições: 08/03

Prefeitura de Jequitinhonha (MG): R$ 11.407,29; 103 vagas; início das inscrições: 03/03; fim das inscrições: 07/04

