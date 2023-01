"Vamos iniciar negociação por Passe Livre na RMF", diz governador

Ao elencar os três primeiros projetos que pretende encampar em sua gestão, o governador Elmano de Freitas (PT) destacou a implantação do Passe Livre na Grande Fortaleza.

"Nós devemos iniciar a negociação com as empresas para, então, garantir a passagem gratuita na Região Metropolitana de Fortaleza, que é o Vai e Vem", disse o governador em coletiva realizada antes do início da primeira reunião com o novo secretariado.

Além desse projeto de mobilidade, Elmano citou um mutirão de cirurgias e um programa de combate à fome, ambos a serem realizados em parceria com o governo federal, mais precisamente com os ministérios da Saúde e Desenvolvimento Social.

