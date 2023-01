Fortaleza está entre as 10 cidades do Brasil mais competitivas, diz estudo

Fortaleza está entre as 10 cidades mais competitivas do Brasil. A pontuação é do Índice de Concorrência dos Municípios (ICM) de 2022, do Ministério da Economia.

Divulgado nesta semana, o estudo aponta resultados positivos nos quesitos "Empreendendo no Município", "Concorrência em Serviços Públicos", "Segurança Jurídica", "Contratando com o Poder Público" e "Construindo no Município", onde a nota obtida foi de 69.5, mais do que o dobro da média nacional, que foi 33.9.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o arcabouço de legislações e a estrutura dos programa Governança Digital, responsável pelo recorde na emissão de alvarás de construção em 2022, corroboram para os resultados positivos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A avaliação do ICM aborda vários aspectos referentes ao desenvolvimento dos municípios. Com pontuação final de 568.7, Fortaleza se destacou no Nordeste (média 434.3) e no Brasil (média 473.9), levando em consideração 9 itens avaliados pelo estudo.

Boa para visitar, viver e investir

Na última semana, Fortaleza também se destacou no estudo Bloom Consulting Brasil City Brand Ranking, onde ficou em 5° no País para visitar, viver e investir.



A análise se baseia no desempenho quantitativo de reputação das 100 cidades mais populosas do Brasil nas três categorias.

Mais notícias de Economia

Tags