China busca expandir uso de yuan no comércio transfronteiriço

O Ministério do Comércio e o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) emitiram um comunicado com o objetivo de incentivar as instituições financeiras do país a "expandir o uso transfronteiriço do yuan a fim de promover a facilitação do comércio e do investimento".

De acordo com o texto, o objetivo é atender melhor às necessidades de empresas econômicas e comerciais estrangeiras para liquidação de transações, investimento, financiamento e gestão de risco.

O documento ainda destaca que as autoridades comerciais locais e as filiais do PBoC devem compreender plenamente o papel positivo dos negócios transfronteiriços de yuan e tomar medidas direcionadas com base nas condições locais para criar um bom ambiente para realizar esse uso da moeda.

