Vendas de carros de passeio na China sobem 1,9% em 2022, mas desaceleram

As vendas de carros de passeio na China subiram 1,9% em 2022, desacelerando após avançarem mais de 4% no ano anterior, à medida que montadoras sofreram interrupções na produção e desafios econômicos em meio a medidas de combate à covid-19.

Segundo a associação chinesa do setor, 20,5 milhões de veículos do tipo foram vendidos no ano passado. Apenas em dezembro, as vendas no varejo foram de 2,17 milhões de unidades, alta de 3% em relação a igual mês de 2021.

Já a produção chinesa de automóveis cresceu 11,6% em 2022, mas o volume produzido em dezembro foi 15% menor do que um ano antes. Fonte: Dow Jones Newswires.

