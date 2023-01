Petrobras reduziu preço do gás natural em 11,1% de novembro a janeiro

A Petrobras reduziu em 11,1% por R$/m3 o gás natural transportado e distribuído por dutos de novembro de 2022 a janeiro de 2023. Os reajustes do gás natural da estatal são trimestrais e obedecem contratos com as distribuidoras.

"Tais contratos preveem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio.

Durante esse período, o petróleo teve queda de 11,9%; e o câmbio teve depreciação de 0,2%", informou a estatal em nota.

Houve ainda, conforme previsto nos contratos celebrados no final de 2021 e com vigência de 01/01/2022 a 31/12/2025, redução na fórmula de precificação, que passou de 16,75% do Brent para 14,40% do Brent.

A Petrobras destacou também, que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens (e, no caso do GNV, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais.

