Indicador de preço da Ceagesp cai 3,13% em dezembro, mas sobe 11,20% em 2022

Após quatro meses seguidos de variação positiva, o índice de preços Ceagesp encerrou o mês de dezembro de 2022 com uma queda de 3,13%, em comparação com o mês anterior, depois de quatro meses seguidos de variação positiva. No entanto, no acumulado do ano passado, o índice fechou com alta de 11,20%, informa em comunicado a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

Conforme a Ceagesp, o destaque de dezembro ficou com o setor de Diversos, que apresentou uma queda de 6,99%, encerrando o mês de dezembro com a maior variação negativa e a maior queda porcentual entre todos os setores.

O setor de Frutas apresentou uma queda de 6,32% no último mês de 2022. No ano, o setor acumulou alta de 11,61%. Dos 38 itens cotados nesta cesta de produtos, 57,89% apresentaram redução de preço.

As principais reduções ocorreram nos preços de limão taiti (-43,14%), uva niágara (-34,15%), melancia (-21,67%), uva rubi (-20,90%) e uva benitaka (-17,40%). As principais elevações ocorreram nos preços de melão amarelo (+20,95%), abacate margarida (+13,11%), maçã fuji (+10,03%), maracujá azedo (+8,75%) e goiaba vermelha (+8,49%).

O setor de legumes apresentou uma alta de 2,85% em dezembro. no ano, o setor encerrou com alta de 6,27%. dos 33 itens cotados nesta cesta de produtos, 48,48% apresentaram uma elevação de preços.

As principais elevações ocorreram nos preços de pimentão amarelo (+64,43%), vagem macarrão (+47,25%), tomate carmem (+34,29%), tomate pizzadoro (+24,54%) e abobrinha italiana (16,40%). As principais reduções ocorreram nos preços de quiabo (-29,19%), pimentão verde (-26,97%), jiló (-15,37%), pepipo caipira (-13,21%) e mandioca (-12,28%).

O setor de verduras apresentou uma variação nos preços de 10,95%. No ano, o setor encerrou com alta de 15,42%. Dos 38 itens cotados nesta cesta de produtos, 65,79% apresentaram uma elevação de preços.

As principais elevações ocorreram nos preços de coentro (+94,94%), escarola comum (+83,92%), rúcula hidropônica (+36,82%), espinafre (+35,42%) e alface crespa (32,96%). As principais reduções ocorreram nos preços de brócolos ramoso (-20,24%), salsa (-9,35%), brócolos ninja (-9,23%), milho verde (-9,21%) e nabo (-7,85%).

O setor de diversos apresentou queda de 6,99% em dezembro. no ano, o setor com um acumulado de queda de 50,16%, o maior entre todos os setores. Dos 11 itens cotados nesta cesta de produtos, 81,82% apresentaram uma redução de preços.

As principais reduções ocorreram nos preços de cebola nacional (-21,33%), batata asterix (-13,98%), coco seco (-13,25%), amendoim com casca (-3,42%) e batata lavada (-2,63%).

O setor de pescados apresentou uma alta de 2,21% nos preços em dezembro. No ano, o setor acumulou alta de 1,50% (o menor entre todos os setores). Dos 28 itens cotados nesta cesta de produtos, 39,29% apresentaram uma elevação de preços.

As principais elevações ocorreram nos preços de cavalinha (+22,39%), tainha (+20,44%), cação azul (+14,88%), espada (+13,45%) e salmão importado (+5,94%). As principais reduções ocorreram nos preços de bagre de água salgada (-15,79%), pescada maria-mole (-11,53%), abrótea (-11,38%), betara (-7,09%) e sardinha congelada (-6,82%).

