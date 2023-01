Gasolina começa a cair de preço na Grande Fortaleza; veja valores

Na Região Metropolitana de Fortaleza o preço da gasolina já está baixando. Desde a segunda-feira, 9, um posto de combustível na BR-222, em Caucaia, próximo do 4º anel rodoviário, está cobrando R$ 4,97 o litro da gasolina.

Na primeira semana do ano, a gasolina no Ceará aumentou 12,04% e chegou a ser a mais cara do País.

Conforme o gerente, na semana passada o valor estava R$ 5,49, mas esta semana, ele afirma que foi possível voltar ao patamar utilizado no final do 2022. E, seguindo esta mesma tendência, outros postos da mesma região também estão praticando o valor menor de R$ 5.

Já, em Fortaleza, o consumidor ainda não vê a queda dos valores da gasolina nos postos. Andando pela cidade, o valor mais baixo que a reportagem encontrou foi na Rua Padre Valdevino, onde o litro é encontrado a R$ 5,39.

Em todos os demais locais de venda o preço da gasolina para pagamentos em pix, débito e dinheiro é de R$ 5,59. Este valor, na semana passada, foi considerado abusivo pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que realizou fiscalizações em postos de combustível e autuou irregularidades nos estabelecimentos.



